Međedović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Vinston-Sejlemu

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u američkom Vinston-Sejlemu, pošto je noćas u četvrtfinalu izgubio od 39. igrača sveta Francuza Đovanija Mpetšija Perikara posle dva seta, 6:7, 2:6.

Meč je trajao sat i 29 minuta.

Međedović, 65. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Mpetši Perikar osvojio dva brejka.

Srpski teniser osvojio je 13 poena direktno iz servisa, dok je Mpetši Perikar zabeležio 15 asova.

Mpetši Perikar će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između 76. tenisera sveta Kineza Junčaoketea Bua i 92. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa. Taj meč je bio prekinut pri vođstvu holandskog tenisera 6:3, 4:3.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com