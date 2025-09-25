Međedović eliminisan u prvom kolu turnira u Tokiju

Teniser iz Srbije Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu izgubio od 11. igrača sveta Danca Holgera Runea posle dva seta, 6:7, 1:6.

Meč je trajao sat i 39 minuta.

Međedović, 63. igrač sveta, uzeo je jednom servis danskom teniseru, dok je Rune osvojio tri brejka.

Srpski teniser osvojio je devet poena direktno iz servisa, dok je Rune zabeležio 11 asova.

Rune će u osmini finala igrati protiv 81. tenisera sveta Amerikanca Itana Kvina, koji je u prvom kolu pobedio svog sunarodnika, 32. igrača sveta Aleksa Mikelsena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com