Međedović ne igra u Dejvis kupu, podmlađeni tim Srbije protiv Čilea

Srpski teniser Hamad Međedović neće igrati za reprezentaciju protiv Čilea u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup, saopštio je danas Teniski savez.

„Nažalost, imamo oslabljen sastav pred put u Čile. Posle mnogobrojnih otkaza i Hamad Međedović je doneo odluku sa svojim timom da ne bude ovoga puta u reprezentaciji Srbije. Tako je finalni i konačni sastav za Čile Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i u dublu braća Sabanov“, rekao je selektor Srbije Viktor Troicki, navodi se u saopštenju.

Reprezentacija Srbije kreće u subotu, 31. januara u Čile na meč prvog kola kvalifikacija za završni turnir Dejvis kupa. Očekuje se da posle skoro 24 časa puta ekipa stigne u Santijago i počne pripreme za meč protiv domaćina, koji ih očekuje 6. i 7. februara.

„Idemo sa petoricom igrača, a jedini stalni i dugogodišnji član reprezentacije je Dušan Lajović. Ima veliko iskustvo i on igra te turnire na šljaci u Južnoj Americi već duži niz godina i ima iskustvo“, naveo je Troicki.

On je rekao da su sva otkazivanja igrača opravdana.

„Hamad će igrati na turnirima u Evropi, brani poene iz Marseja od prošle godine gde je igrao finale u hali na betonu. Takođe, Miša Kecmanović je odavno odlučio da ne igra turnire na šljaci u ovom periodu, a isto brani ogroman broj poena, skoro 500, pa je odlučio da ostane na omiljenoj podlozi, betonu“, naveo je on.

„Možda najveći žal je Laslo Đere. Sjajan igrač na šljaci, beležio je sjajne rezultate u Južnoj Americi, nadao sam se da će moći, da će u poslednjem trenutku uskočiti u tim, ali problem je fizičke prirode. Ima problem sa nogom, koja ga muči duži period, nije 100 odsto spreman i ne može da se odazove pozivu reprezentacije. Pokušaće da zaigra na turnirima baš u Južnoj Americi, ali sa medicinskim timom je doneo odluku da mu je prerano da igra u Dejvis kupu“, dodao je on.

Troicki će u Santjagu izvesti podmlađeni tim.

„Idemo na put dosta podmlađeni. Debitant je Ognjen Milić, koji izuzetno napredovao, 460. je na svetu, ali još je mlad i tek se od njega očekuju profesionalni rezultati. Branko Đurić je već bio u reprezentaciji, igrao je jedan meč u Nišu protiv Turske, ali ovo će biti vatreno krštenje za obojicu. Ko god bude izabran igraće u bitnim mečevma pored Dušana Lajovića, koji je naš prvi igrač“, rekao je Troicki.

Žreb za mečeve je 5. februara u Santijagu, a 6. februara od 22 časa po srednjoevropskom vremenu na programu su dva singl meča. Drugog dana takmičenja na teren izaći prvo dublovi, a zatim slede mečevi u singlu.

Pobednik tog duela u septembru će igrati protiv Španije u drugom krugu kvalifikacija, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1.

Selektor Čilea Nikolas Masu pozvao je u tim Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.

(Beta)

