Međedović poražen od De Minora na Australijan openu

Međedović, 90. igrač na ATP listi, poražen je od šestog tenisera sveta posle tri sata i četiri minuta.
Teniseri su u prvom setu bili sigurni na svoj servis, nije viđena niti jedna prilika za brejk, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku. Međedović je bio mnogo bolji, poveo je sa 5:2, da bi potom iskoristio četvrtu set loptu i dobio taj-brejk sa 7:5.
Prvi je do brejk prilike stigao Međedović, u petom gemu drugog seta, ali je nije iskoristio. Već u narednom, Međedović je sjajnim servisima spasio tri vezane brejk lopte, potom još dve, ali nije mogao i šestu, pa je De Minor poveo sa 4:2.
Australijanac je potom iskoristio pad u igri Međedovića, osvojio je naredna dva gema i tako izjednačio na 1:1 u setovima.
Posle pauze od pola sata zbog kiše, De Minor je bolje počeo treći set i uz dva brejka poveo sa 4:0. Međedović je potom vratio jedan brejk, ali je domaći teniser tačku na ovaj set stavio novim brejkom u osmom gemu.
U četvrtom setu De Minor je bio ubedljiv i brejkovima u drugom i četvrtom gemu stigao do pobede.
De Minor će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv pobednika duela Frensis Tijafo – Fransisko Komesanja.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com