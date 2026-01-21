Međedović poražen od De Minora na Australijan openu

Srpski teniser Haamad Međedović nije uspeo da se plasira u treće kolo Australijan opena, pošto je danas posle četiri seta poražen od Australijanca Aleksa De Minora 7:6(5), 2:6, 2:6,

Međedović, 90. igrač na ATP listi, poražen je od šestog tenisera sveta posle tri sata i četiri minuta.

Teniseri su u prvom setu bili sigurni na svoj servis, nije viđena niti jedna prilika za brejk, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku. Međedović je bio mnogo bolji, poveo je sa 5:2, da bi potom iskoristio četvrtu set loptu i dobio taj-brejk sa 7:5.

Prvi je do brejk prilike stigao Međedović, u petom gemu drugog seta, ali je nije iskoristio. Već u narednom, Međedović je sjajnim servisima spasio tri vezane brejk lopte, potom još dve, ali nije mogao i šestu, pa je De Minor poveo sa 4:2.

Australijanac je potom iskoristio pad u igri Međedovića, osvojio je naredna dva gema i tako izjednačio na 1:1 u setovima.

Posle pauze od pola sata zbog kiše, De Minor je bolje počeo treći set i uz dva brejka poveo sa 4:0. Međedović je potom vratio jedan brejk, ali je domaći teniser tačku na ovaj set stavio novim brejkom u osmom gemu.

U četvrtom setu De Minor je bio ubedljiv i brejkovima u drugom i četvrtom gemu stigao do pobede.

De Minor će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv pobednika duela Frensis Tijafo – Fransisko Komesanja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com