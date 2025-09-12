Međedović spasao pet meč lopti i doneo Srbiji vođstvo 2:0 protiv Turske u Dejvis kupu

Teniska reprezentacija Srbije povela je večeras u Nišu sa 2:0 protiv Turske u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, pošto je Hamadu Međedoviću Janki Erel predao meč pri rezultatu 6:7 (7), 7:6 (6), 3:1.

Meč između Međedovića i Erela, 66. i 433. igrača sveta, trajao je dva sata i 52 minuta.

Teniseri su u prvom setu čuvali svoje servise, pa je taj deo igre odlučen u dodatnom, 13. gemu.

Međedović je u taj-brejku vodio sa 6:4, imao dve vezane set lopte, a zatim i još jednu priliku da osvoji prvi set, ali je Erel uspeo da preokrene rezultat i slavi sa 7:9.

U drugom setu prvi je do brejka stigao Međedović u sedmom gemu, da bi već u narednom gemu Erel uzvratio.

Erel je u 10. gemu na servis protivnika imao pet meč lopti, ali ih je Međedović spasao i odveo set u taj-brejk.

Međedović je ovog puta u taj-brejku iskoristio drugu set loptu i slavio sa 7:5.

U trećem setu Međedović je vodio sa 3:1, kada mu je Erel predao meč.

U subotu su na programu mečevi u dublu i dva meča u singlu, a Srbiji je potreban bod za ukupnu pobedu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com