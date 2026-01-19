Međedović u drugom kolu Australijan opena

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je danas pobedio Argentinca Marijana Navonea sa 6:2, 6:7, 6:4, 6:2.

Meč Međedovića i Navonea, 90. i 74. tenisera sveta, trajao je nešto više od tri sata.

Srpski teniser je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu i dobio taj deo igre sa 6:2, da bi potom drugi set izgubio posle taj-brejka u kojem je Argentinac slavio sa 7:3.

Međedović je treći set rešio u sedmom gemu kada je napravio odlučujući brejk, dok je četvrti počeo sa 4:0 nakon čega je lako priveo meč kraju.

Srpski teniser će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv domaćeg igrača Aleksa de Minora koji je na startu turnira bio bolji od Amerikanca Mekenzija Mekdonalda u tri seta.

(Beta)

