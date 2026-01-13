Međedović u drugom kolu turnira u Oklandu

 –  

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo turnira u Oklandu, pošto je u noći između ponedeljka i utorka pobedio Australijanca Aleksandra Kovačevića posle tri seta 6:4, 3:6, 7:6(2).

Foto: Beta

Međedović, 96. teniser sveta, pobedio je 54. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.

U drugom kolu, Međedović će igrati protiv trećeg nosioca Čeha Jakuba Menšika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com