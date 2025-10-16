Međunarodna teniska federacija od sledeće godine menja ime u Svetski tenis

Međunarodna teniska federacija (ITF) saopštila je danas da će od 2026. godine promeniti ime u „Svetski tenis“.

Promenu su danas usvojili nacionalni teniski savezi na godišnjoj skupštini upravnog tela.

„Promena će obezbediti jasniji identitet koji je relevantinji za igrače, navijače, partnere i zainteresovane strane u tenisu širom sveta i uskladiće brend sa većinom najistaknutijih svetskih upravnih tela“, navodi se u saopštenju ITF.

Tenisko upravno telo osnovano je 1913. godine u Parizu, a postalo je Međunarodna teniska federacija 1977. godine.

Upravna tela brojnih sportova promenila su imena prethodnih godina, među kojima su Svetska atletika, Svetsko plivanje, Svetski boks.

„Svetski tenis bolje odražava ko smo danas: globalno upravno telo i čuvar tenisa, koji vredno radi sa našim članovima kako obezbedio tenis“, rekao je predsednik ITF Dejvid Hegerti.

