Medvedev: Biti broj jedan je isto kao da osvojite grend slem

LONDON – Ruski teniser Danil Medvedev izjavio je da je oduševljen igrama Španca Karlosa Alkaraza, koji je pre deset dana preuzeo prvo mesto na ATP listi, prenosi „Jurosport“.

„Alkaraz je najmlađi broj jedan na svetu u istoriji. To mnogo govori, jer u istoriji tenisa bilo je mnogo velikih šampiona. To što radi od početka karijere je prava ludnica. Momak ima 19 godina, a pokazuje neverovatan nivo tenisa. I on to zna. Čestitam Karlosu. Stvarno mi se dopada, jer je dobar momak i često se čujemo. Nisam imao priliku lično da mu čestitam, ali ću to učiniti u bliskoj budućnosti“, rekao je Medvedev.

Alkaraz je preuzeo prvo mesto na ATP listi od Medvedeva.

„Biti broj jedan na svetu bio je više san nego ambicija. Do svoje 22-23 godine nisam razmišljao o prvom mestu. Video sam te momke, Federera, Nadala, Đokovića i rekao sam sebi: Ovo nije za mene“, rekao je ruski teniser.

Medvedev je istakao da je prvo mesto na ATP listi kao osvajanje grend slema.

„Kad sam osvojio svoj prvi grend slem u Njujorku nisam bio toliko daleko od Đokovića. Biti broj jedan je kao da osvojite grend slem trofej. To je ono što ste učinili i to vam niko ne može oduzeti. Osvojio sam Ju-Es open, imam trofej u svojoj kući i ostaće tamo zauvek, ako ga neko ne ukrade. Isti je slučaj i sa prvim mestom na ATP listi“, zaključio je Medvedev, koji je trenutno četvrti teniser sveta.

(Tanjug)

