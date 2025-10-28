Medvedev, Davidovič Fokina i Fonseka u drugom kolu mastersa u Parizu, Vašro eliminisao Lehečku

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je danas u prvom kolu pobedio 36. igrača sveta Španca Haumea Munara posle dva seta, 6:1, 6:3.

Meč je trajao sat i 10 minuta.

Medvedev, 13. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis španskom teniseru, dok Munar nije osvojio nijedan brejk.

Ruski teniser zabeležio je šest asova, dok je Munar osvojio jedan poen direktno iz servisa.

Medvedev će u drugom kolu igrati protiv 38. tenisera sveta Bugarina Grigora Dimitrova, koji je u prvom kolu pobedio 56. igrača sveta Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.

Španski teniser Alehandro Davidovič Fokina plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 59. igrača sveta Francuza Valantena Rojea posle tri seta, 4:6, 6:1, 6:4.

Meč je trajao sat i 59 minuta.

Davidovič Fokina, 15. igrač sveta, uzeo je tri puta servis francuskom teniseru, dok je Roje osvojio jedan brejk.

Davidovič Fokina će u drugom kolu igrati protiv 62. tenisera sveta Francuza Artura Kazoa, koji je u prvom kolu pobedio 27. igrača sveta Italijana Lučana Darderija.

Brazilski teniser Žoao Fonseka plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 24. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle tri seta, 5:7, 6:4, 6:3.

Meč je trajao dva sata i šest minuta.

Fonseka, 28. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis kanadskom teniseru, dok je Šapovalov osvojio dva brejka.

Brazilski teniser osvojio je dva poena direktno iz servisa, dok je Šapovalov zabeležio devet asova.

Fonseka će u drugom kolu igrati protiv 14. tenisera sveta Rusa Karena Hačanova, koji je u prvom kolu pobedio 71. igrača sveta Amerikanca Itana Kvina.

Teniser iz Monaka Valanten Vašro plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 18. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:1, 6:3.

Meč je trajao 55 minuta.

Vašro, 40. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis češkom teniseru, dok Lehečka nije osvojio nijedan brejk.

Oba igrača su zabeležila po sedam asova.

Vašro će u drugom kolu igrati protiv svog rođaka, 29. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u prvom kolu pobedio 48. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana.

Francuski teniser Koranten Mute plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 52. igrača sveta Amerikanca Rajlija Opelku posle tri seta, 3:6, 7:5, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 10 minuta.

Mute, 32. igrač sveta, uzeo je tri puta servis američkom teniseru, dok je Opelka osvojio jedan brejk.

Francuski teniser osvojio je pet poena direktno iz servisa, dok je Opelka zabeležio 11 asova.

Mute će u drugom kolu igrati protiv 16. tenisera sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika, koji je u prvom kolu pobedio 47. igrača sveta Australijanca Alekseja Popirina.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com