Medvedev eliminisan u prvom kolu Ju Es opena

Ruski teniser Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u prvom kolu izgubio od 51. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

Meč je trajao tri sata i 46 minuta.

Medvedev, 13. igrač sveta, uzeo je šest puta servis francuskom teniseru, dok je Bonzi takođe osvojio šest brejkova.

Ruski teniser zabeležio je 21 as, dok je Bonzi osvojio sedam poena direktno iz servisa.

Bonzi će u drugom kolu igrati protiv 55. tenisera sveta Amerikanca Markosa Girona, koji je u prvom kolu pobedio 78. igrača sveta Argentinca Marijana Navonea.

Plasman u drugo kolo Ju Es opena ostvarili su i Čeh Jirži Lehečka, Španac Pablo Kareno-Busta, Švajcarac Džerom Kim, Argentinac Tomas Martin Ečeveri, Australijanac Džordan Tompson i Amerikanac Brendon Nakašima.

