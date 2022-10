Medvedev: Morao sam da predam, želim sreću Đokoviću

ASTANA – Ruski teniser Danil Medvedev izjavio je da je morao da preda meč polufinala ATP turnira u Astani Srbinu Novaku Đokoviću zbog povrede prepone.

Medvedev je dobio prvi set 6:4, a drugi je pripao Đokoviću posle velike borbe u taj-brejku 7:6 (8:6). Ruski teniser je potom na iznenađenje svih odlučio da preda meč.

„U drugom poenu taj-brejka imao sam čudan osećaj u aduktoru. Prvo sam pomislio da je grč, ali sam nakon poena shvatio da verovatno nije grč. Tokom taj-brejka sam osećao da mogu da igram još pet, deset poena i to je to. Da sam odigrao još jedan set, mogao sam to da uradim, ali onda bih verovatno umesto mesec dana morao da propustim pola godine“, rekao je Medvedev.

On je, kako prenose ruski mediji, dodao da bi predao meč finala Grku Stefanosu Cicipasu da je pobedio Đokovića.

„Razmišljao sam: ‘Okej, samo pokušavam da pogodim neke udarce’. Ako uspem da pobedim, povući ću se. Ako izgubim, čestitaću Novaku, još je u odličnoj formi. Želim mu sreću u finalu“, zaključio je Medvedev.

Đoković će sutra u finalu ATP turnira u Astani od 12.30 sati igrati protiv Cicipasa.

(Tanjug)

