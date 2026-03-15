Medvedev pobedio Alkarasa za plasman u finale mastersa u Indijan Velsu

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se noćas u finale mastersa u američkom Indijan Velsu, pošto je pobedio prvog igrača sveta Karlosa Alkarasa sa 6:3, 7:6 (3).

Medvedev, 11. igrač sveta, savladao je španskog tenisera za sat i 37 minuta.

Brejk u četvrtom gemu bio je dovoljan Medvedevu za osvajanje prvog seta, dok je u drugom setu prvi do brejka došao Alkaras.

Španac je brejk napravio u četvrtom gemu, ali je već u narednom gemu Medvedev uzvratio.

Alkaras je u 10. gemu imao dve set lopte na servis protivnika, a Medvedev je uspeo da ih spase i odvede set u taj-brejk.

Rus je u dodatnom, 13. gemu, slavio rezultatom 7:3.

Bila je ovo repriza finala Indijan Velsa iz 2023. i 2024. godine, kada je u oba meča slavio Alkaras.

Medvedev se večeras od 22.00 u finalu sastaje sa drugim igračem sveta Italijanom Janikom Sinerom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com