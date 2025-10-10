Medvedev pobedio De Minora i plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio sedmog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 53 minuta.

Medvedev, 18. igrač sveta, uzeo je dva puta servis australijskom teniseru, dok De Minor nije osvojio nijedan brejk.

Medvedev će u polufinalu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u četvrtfinalu pobedio 13. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

U drugom polufinalu sastaće se srpski teniser Novak Đoković i 204. igrač sveta Valanten Vašro iz Monaka.

(Beta)

