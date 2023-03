Mega ima šestoricu reprezentativaca; Uskoković: Ogroman uspeh za mladu ekipu

BEOGRAD – Imati šestoricu reprezentativaca u poslednjem kvalifikacionom „prozoru“ je ogroman uspeh za našu mladu ekipu, izjavio je košarkaš Mege Aleksa Uskoković.

“Pola našeg tima bilo je sa reprezentacijama. O kom god da je takmičenju reč, poziv u nacionalnu selekciju uvek ima veliku težinu i to je svakako veliko priznanje za Megu, pre svega jer se radi o momcima koji imaju 20 ili 21 godinu”, objašnjava Uskoković, koji je redovno na spisku selektora Srbije Svetislava Pešića, a u poslednjem „prozoru“ igrao je protiv Grčke u Atini.

Sem njega na Pešićevom spisku bio je i Nikola Đurišić, dok su za Hrvatsku nastupali Danko Branković i Matej Rudan, boje Francuske branio je Malkolm Kazalon, dok je u dresu Crne Gore bio Andrija Grbović.

Uskoković je jedan od najboljih plejmejkera u regionu, a bio je kapiten juniorske reprezentacije Srbije, koja je 2017. godineu Slovačkoj osvojila zlatnu medalju.

U toj selekciji bili su Filip Petrušev, Balša Koprivica, Marko Pecarski…

“To je najvći uspeh koji sam postigao. Uvek se rado setim toga i voleo bih da se nešto tako ponovi u seniorskoj konkurenciji. Zato svaki put kad dobijem poziv za reprezentaciju sam jako srećan. To za mene predstavlja veliku čast. Mnogo volim da provodim vreme sa tim momcima u nacionalnom timu, atmosfera nam je fenomenalna. Hemija između igrača i odnos sa stručnim štabom je na zavidnom nivou i veoma mi je drago što je izboren plasman na Svetsko prvenstvo“, kaže Uskoković.

Nije bilo nimalo lako. Sve ekipe protiv nas su bile maksimalno motivisane, silno su želele da nas pobede i igrale su daleko iznad svojih mogućnosti. Na kraju smo ipak zasluženo našli svoje mesto među 32 najbolje reprezentacije sveta, dodao je on.

Poziv u nacionalni tim za Uskokovića nije došao slučajno, jer je Mega u poslednjih šest mečeva u regionalnom takmičenju upisala pet pobeda i igrala u finalu Kupa Radivoja Koraća.

„Početak sezone nije bio najbolji, u mnogim utakmicama nam je nedostajalo i malo sreće, ali u drugom delu sezone sve to nam se vratilo. Igramo dobro, odlično izgledamo na terenu i u to nema dileme. Sada je sve u našim rukama i imamo lepu priliku da probamo da uđemo u plej-of, što bi bio veliki uspeh, s obzirom na to gde smo bili početkom 2023. godine“.

Uskoković naglašava da je sada sav fokus usmeren na naredni meč sa Mornarom u ABA ligi.

„Biće veoma teška utakmica, ali mi želimo da nastavimo sa pobedama. Mornar je dosta promenio ekipu u odnosu na početak sezone, ali mi smo u mnogo boljem ritmu. Imamo mnogo više samopouzdanja, očekujem uzbudljiv meč i nadam se novom trijumfu“, zaključio je Uskoković.

(Tanjug)

