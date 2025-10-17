Mega na gostovanju poražena od Beča u ABA ligi

Košarkaši Mege poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Beča sa 81:88 (24:19, 19:28, 24:20, 14:21), u utakmici trećeg kola Grupe B ABA lige.

Savo Drezgić je u ekipi Mege postigao 22 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, Lazar Gačić je dodao 14 poena, uz pet skokova, dok je Urban Kroflič upisao 13 poena i šest uhvaćenih lopti.

U domaćem timu bolji od ostalih je bio Gregor Glas sa 20 poena, uz šest skokova i pet asistencija, a Rašid Mahalbašić je upisao 14 poena i pet skokova.

Beč ima dve pobede i poraz, dok je Megi ovo drugi poraz u tri utakmice ABA lige.

Mega u sledećem kolu gostuje Crvenoj zvezdi, dok Beč dočekuje Budućnost.

(Beta)

