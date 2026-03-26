Megvajer potvrdio da pregovara sa Junajtedom o novom ugovoru

Fudbaler Mančester junajteda Hari Megvajer potvrdio je danas da pregovara sa upravom o novom ugovoru i dodao da će u narednih nekoliko nedelja biti poznato da li će ostati na Old Trafordu.

Megvajerov ugovor ističe ovog leta, a veruje se da se radi o pregovorima o jednogodišnjem ugovoru uz opciju nastavka sa radnje na još godinu dana, preneo je danas Skaj.

Megvajer je 2019. godine prešao u Junajted za 80 miliona funti, a ukoliko produži ugovor, igrao bi za taj klub najmanje devet godina.

On je od postavljanja trenera Majkla Kerika zaigrao bolje i pozvan je u reprezentaciju Engleske prvi put posle 18 meseci.

„Razgovori su u toku. Mislim da ćemo postići dogovor koji je najbolji i za klub i za mene. Koji je to dogovor, siguran sam da ćete saznati u narednih nekoliko nedelja. Ali, mislim da će se to rešiti pre nego kasnije, da li ću ostati ili otići. To će se rešiti, ili bi trebalo da se reši, uskoro“, rekao je Megvajer, preneo je Skaj.

„Volim ovaj klub. Ali mora da bude ispravno za mene, a mora da bude ispravno i za klub. Ne želim da ostanem zbog sentimentalne vrednosti. Želim da ostanem jer želim da budem tamo i jer klub želi da ga i dalje vodim napred i misle da imam veliku ulogu u tome. Ako je to slučaj, siguran sam da ćemo sesti i nešto se dogovoriti“, dodao je on.

Megvajer se osvrnuo i na bivšeg trenera Junajteda Rubena Amorina, koji je u januaru dobio otkaz posle samo 14 meseci.

On je rekao da je stil igre portugalskog trenera bio problem, ali da ne sumnja da će postići dobre rezultate u nekom drugom klubu.

„Nemam nešto loše da kažem o Rubenu. Zaista mi se dopada, mislim da ima sjajne ideje. Ideje jednostavno je prolaze u Mančester junajtedu. Verujem da će imati neverovatnu karijeru. Jednostavno nije kliknulo, ali mislim da i mi igrači moramo da preuzmemo veliku odgovornost za to“, naveo je Megvajer.

„Mislim da je vodio klub u pravcu, mislim da zaslužuje veliko priznanje za to, da je izgradio dobar tim“, dodao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com