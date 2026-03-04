Megvajeru smanjena uslovna zatvorska kazna na 15 meseci za incident na Mikonosu

Grčki sud osudio je danas fudbalera Mančester junajteda Harija Megvajera na uslovnu zatvorsku kaznu od 15 meseci zbog incidenta na ostrvu Mikonos u avgustu 2020. godine.

Prvobitno, Megvajer je 2020. godine dobio uslovnu kaznu od 21 meseca i 10 dana zatvora, nakon što je proglašen krivim za ponovoljeno nanošenje telesnih povreda, pokušaj podmićivanja, nasilje nad javnim službenicima i uvredu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Dan kasnije njegov pravni tim uložo je žalbu na presudu, a prema grčkom zakonu, žalba je poništila osudu i značilo je da će biti održano novo suđenje.

Ponovljeno suđenje odlagano je četiri puta između 2023. i 2025. godine, pre nego što je danas počelo u Sirosu. Zaključeno je da je Megvajer kriv za ne toliko ozbiljan napad, opiranje hapšenju i pokušaj podmićivanja.

U skladu sa smanjenom težinom krivičnih dela, Megvajer je osuđen na 15 meseci uslovno.

Izvori BBC rekli su da Megvajer negira krivicu i da planira da se žali Vrhovnom sudu.

On je odbio nekoliko ponuda da slučaj reši van suda jer je „odlučan da na pravni način skine ljagu sa svog imena“.

Megvajer je u ekipi za večerašnju utakmicu protiv Njukasla u Premijer ligi.

(Beta)

