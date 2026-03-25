Mekgrat osvojio Mali kristalni globus u slalomu

Norveški skijaš Atle Li Mekgrat osvojio je danas Mali kristalni globus u slalomu, pošto je u poslednjoj trci sezone, slalomu u norveškom Hafjelu, zauzeo osmo mesto.

Mekgrat je u finalnoj vožnji skijao oprezno, ali dovoljno sigurno da zadrži prednost u ukupnom plasmanu discipline. Ključni trenutak dogodio se kada je njegov najveći rival Brazilac Lukas Pinejro Broten nije završio drugu vožnju, pošto je promašio četvrtu kapiju, propustivši veliku priliku da preuzme vođstvo u poretku.

Šansu je potom dobio i Francuz Kleman Noel, koji je mogao do globusa pobedom, ali je uprkos velikoj prednosti na sredini druge vožnje na kraju završio iza Finca Eduarda Halberga, čime je ostao bez potrebnih bodova.

U samoj trci najbolji je bio Švajcarac Loik Mejar, dok su iza njega završili Norvežani Henrik Kristofersen i Timon Haugan.

Mekgrat je tokom sezone ostvario tri pobede u slalomu, uz dva druga i jedno treće mesto, što mu je na kraju donelo mali Kristalni globus.

On je u sezonu u slalomu završio sa 584 bodova, ispred Noela koji je završio sa 64 boda manje i Brotena koji je na kraju imao 73 boda manje od Mekgrata.

Veliki kristalni globus za ukupnog pobednika od ranije je osvojio Švajcarac Marko Odermat sa 1.626 bodova, 568 više od drugoplasiranog Brotena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com