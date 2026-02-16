Mekgrat: Trebaće mi vremena da sve obradim, biće teško

Norveški skijaš Atle Li Mekgrat rekao je da ga boli što nije uspeo da osvoji zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini i dodao da će mu trebati neko vreme da obradi sve što se danas dogodilo u Bormiju.

„Dao sam sebi apsolutno najbolju moguću priliku danas. Skijao sam jako dobro, a ipak nisam uspeo da završim. To je ono što zaista boli“, rekao je Mekgrat.

Mekgrat je bio vodeći posle prve vožnje slaloma, ali je u drugoj vožnji izbio kontrolu, prešao je preko kapije i tako ostao bez zlata, nakon čega se potpuno emotivno raspao. Bacio je štapove preko zaštitne mreže i potom krenuo preko padine ka šumi gde je na kraju legao na sneg.

„Mislio sam da ću dobiti malo mira i tišine, ali nisam dobio jer su me fotografi i policija pronašli u šumi. Samo mi je trebalo malo vremena za sebe“, rekao je Mekgrat.

Mekgrat je kasnije stigao u ciljnu zonu i otišao bez reči. Više od dva sata kasnije razgovarao je sa novinarima u obližnjem hotelu u Bormiju.

„Obično sam momak koji je veoma dobar kada je u pitanju perspektiva na stvari. Ako ne skijam dobro u trci, mogu bar sebi reći da sam zdrav i da je moja porodica zdrava, te da su ljudi koje volim ovde. Tako da je to lepo, ali to nije bio slučaj. Izgubio sam nekoga koga mnogo volim i mi zaista otežava stvari“, rekao je on.

Njegov deda preminuo je na dan ceremonije otvaranja Igara. Mekgrat je tada nosio crni flor.

„Proveo sam vreme u šumi i tato ću sada provoditi vreme sa ljudima koje volim i to je sve što mi treba. Mislim da mi treba dosta vremena da ovo obradim i biće izuzetno teško. Videćemo kako će ići, ali bar sam okružen sjajnim ljudima koji me vole i koje ja volim. Srećan sam što će biti ovde“, istakao je Mekgrat.

