Mekinro: Đoković do kraja karijere „loš momak“

NJUJORK – Legendarni američki teniser Džon Mekinro smatra da će Novak Đoković posle diskvalifikacije sa US Opena, nakon što je lopticom pogodio linijskog sudiju, do kraja karijere ostati „loš momak“.

Mekinro je prvi čovek u Open eri koji je izbačen sa gren slema, pošto je na Australijan Openu 1990. godine dobio tri opomene zbog svađe sa sudijom.

„Svidelo se to njemu ili ne, ali postaće loš momak do kraja karijere. Biio je pod pritiskom, svašta se dešavalo van terena, sve to ga je savladalo. Ipak, mislim da ima snage da se oporavi, vrati fokus, obori rekorde koji su ispred njega“, izjavio je Mekinro za ESPN.

(Tanjug)

