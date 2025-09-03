Mekis: Podržaćemo Cunodu, ali Red Bul ne žuri sa odlukom o sledećoj sezoni

Direktor ekipe Red Bul Loran Mekis rekao je da će podržati vozača Jukija Cunodu tokom problema koje ima na stazi, ali da ekipa neće žuriti sa odlukom o postavi za narednu godinu u šampionatu Formule 1.

Cunoda je posle dve trke u šampionatu iz Rejsing Bulsa prešao u Red Bul, umesto Lijama Losona, koji je zauzeo njegovo mesto u juniorskom timu, ali u sedam narednih trka nije osvojio bodove sve do prošle sedmice, kada je zauzeo deveto mesto u trci u Holandiji.

Spekuliše se da bi japanskog vozača sledeće godine u Red Bulu mogao da zameni Isak Hadžar, koji je prošlog vikenda u Zandvortu vozeći za Rejsing Buls zauzeo treće mesto i prvi put u karijeri se popeo na pobedničko postolje.

Mekis je upitan koje minimalne uslove bi Cunoda morao da ispuni kako bi izbegao povratak u juniorski tim Red Bula.

„Ne mislimo da brzina može da nestane. Juki je bio veoma dobar krajem prošle godine i veoma dobra u prvom delu sezone (u Rejsing Bulsima). Imao je težak period u prvom delu sezone u Red Bulu, ali idemo trku po trku. U Spa je napredovao, Budimpešta je bila naš najgori vikend, a on je bio veoma blizu Maksu (Verstapenu) po pitanju tempa. Bio je desetinku i po sporiji od Maksa u kvalifikacijama“, rekao je Mekis za Skaj.

„Uobičajeno, ako toliko zaostajete za Maksom, to bi vam bilo dovoljno za prvi red. Ali u Budimpešti, to je značilo da završavate kvalifikacije u prvom delu. On napreduje korak po korak“, dodao je.

Mekis je upitan i o vozačkoj postavi za 2026. godinu.

„Ne žurimo… Pokušavamo da uradimo najbolje što možemo kako bismo podržali naše vozače, sigurno je da vidimo svežiji pristup kod Jukija i trudimo se da podržimo njegovo napredovanje“, naveo je Mekis.

Mnogi porede Cunodu i Losona, ukazujući da su se mučili kako bi osvojili bodove u Red Bulu, a da su najbolje rezultate postizali u Rejsing Bulsima.

Mekis je upitan i koje promene bi Red Bul mogao da uvede kako bi se Cunoda bolje osećao u bolidu RB21.

„Razvoj ovog tima, kao i većine timova, fokusiran je na 2026. Međutim, ključno je da iskoristimo ove preostale trke da saznamo zbog čega ova sezona nije išla onako kako je trebalo. Posebno u situaciji u kojoj niste gde želite da budete, ima mnogo stvari koje možete da iskoristite tokom trkačkih vikenda, sa kojim možete da eksperimentišete, a to se odnosi na ekipu, odnosi se na vozače i to je posao koji radimo sa oba tima“, rekao je Mekis.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend, trkom za Veliku nagradu Italije u Monci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com