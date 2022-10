Meksiko želi Olimpijske igre 2036. godine

MEKSIKO SITI – Meksiko će se kandidovati za domaćina letnjih Olimpijskih igara 2036. godine, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje i Olimpijskog komiteta Meksika (COM), prenose američki mediji.

Meksiko je bio domaćin LOI 1968. godine. U saopštenju se ističe da je Meksiko od danas zvanični kandidat za organizaciju LOI 2036. godine, a 30. novembra će biti formiran Odbor za organizaciju Igara.

„Vidimo sebe kao uspešnu i ambicioznu zemlju. Mi smo jedina država koja će da bude domaćin tri Svetska prvenstva u fudbalu. Mi smo jaka država sa jednom od najjačih privreda na svetu“, rekao je ministar spoljnih poslova Meksika Marselo Ebrard.

Predsednica COM-a Marija Hoze Alkala izjavila je da je pre nekoliko meseci dobila pismo predsednika Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Tomasa Baha, koji je naveo da je oduševljen namerom Meksika da se kandiduje za domaćina LOI 2036. godine.

Ebrard je demantovao pojedine informacije da je za Meksiko finansijski neizvodljivo da bude domaćin LOI 2036.

„Pokrenućemo studije, koje je zatražio MOK, kako bismo uzeli u obzir promene u finansiranju OI. U tom procesu nema dugova. OI bi trebalo da odgovara gradovima, a ne obrnuto. Nemamo nameru da gradimo, pa da onda ne koristimo objekte. Imali bismo 15 godina do OI, a to je dovoljno vremena da se organizujemo. Ako Meksiko nešto predloži, to će i da uradi“, rekao je Ebrard.

Domaćin letnjih olimpijskih igara 2024. godine je Pariz, četiri godine kasnije najbolje sportiste sveta ugostiće Los Anđeles, a 2032. Brizbejn.

Proces podnošenja zahteva za domaćinstvo LOI 2036. još nije službeno počeo, a nagađa se da kandidature spremaju i Egipat, Nemačka, Kanada, Turska, Indonezija, Indija, Kina, Italija, Velika Britanija.

(Tanjug)

