Mesi: Mučili smo se protiv Nigerije, ali je pobeda najvažnija

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi rekao je da se njegova ekipa namučila tokom utakmice sa Nigerijom, u kojoj je pobedom obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

Argentina je sinoć pobedila Nigeriju sa 2:1, golovima Mesija u 14. i Markosa Roha u 86. minutu. Gol za Nigeriju postigao je Viktor Mozes u 51. minutu iz jedanaesterca.

Argentini je bila potrebna pobeda za plasman u osminu finala, posle lošeg početka Mundijala, remija sa Islandom (1:1) i poraza od Hrvatske (0:3).

„Mnogo smo se mučili. Situacija je bila teška. Mnogo toga je bilo na kocki. Naravno, ovo je veliko olakšanje. Olakšanje za sve nas“, rekao je Mesi, preneli su britanski mediji.

Mesi je dodao da je utakmica bila teška, ali da njegova ekipa nije očekivala da će se toliko mučiti.

„Znali smo da će nas čekati teško popodne, ali na sreću, ispunili smo naš cilj. Verovali smo da možemo da prodjemo i to se ostvarilo“, naveo je on.

Mesi je pod velikim pritiskom na Mundijalu, posebno posle promašenog penala protiv Islanda. On je jučerašnji gol proslavio u zagrljaju selektora Horhea Sampaolija, koji je takodje kritikovan zbog loše igre ekipe.

„Imamo najboljeg fudbalera sveta, a ostali igrači to moraju da iskoriste. Zbog toga sam rekao da je utakmica sa Hrvatskom naš problem, a ne njegov. Kada me je Leo zagrlio osetio sam ponos i bio sam srećan jer on zna sa koliko strasti radim. On zna da imamo zajednički san, da u Rusiji napravimo nešto veliko za Argentinu“, naveo je Sampaoli.

Argentina će u subotu u osmini finala igrati protiv Francuske.

(Beta)