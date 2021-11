Mesi ne razmišlja o penziji, ide dan po dan

Fudbaler Pari Sen Žermena Lionel Mesi izjavio je danas da ne razmišlja o povlačenju posle Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine i istakao da živi „od dana do dana“.

„Ne. Iskreno, ne (razmišljam o penziji). Posle ovoga što mi se desilo, živim od dana do dana, godinu za godinom. Ne znam šta će biti na Svetskom prvenstvu ili posle Svetskog prvenstva. Ne razmišljam o tome. Desiće se ono što treba da se desi u to vreme“, rekao je Mesi u intervjuu za španski Sport.

Prelazak iz Barselone u PSŽ tokom leta bila je, kako je priznao, velika promena u njegovom životu, ali je obećao da će se jednog dana vratiti da živi u katalonskoj prestonici.

„Vratićemo se da živimo u Barseloni. To želi moja supruga i to je ono što ja želim. Ne znam da li će to biti odmah nakon što mi istekne ugovor sa PSŽ-om, ali vratićemo se da živimo u Barseloni“, rekao je Mesi.

„Voleo bih da u nekom trenutku budem sportski direktor. Ne znam da li će to biti u Barseloni ili ne. Ako postoji mogućnost, voleo bih da pomognem klubu“, dodao je on.

Argentinac je istakao i da niko od njega nije tražio da igra besplatno za Barselonu.

„Dao sam sve od sebe da ostanem. Nikada, ni u jednom trenutku, od mene nije traženo da igram besplatno. Zamolili su me da smanjim platu za 50 odsto i to sam uradio bez problema. Bili smo voljni da pomognemo klubu. Moja i želja moje porodice je bila da ostanem u Barseloni“, rekao je Mesi.

Govoreći o trci za „Zlatnu loptu“, koja će biti dodeljena 30. novembra u Parizu, Mesi je rekao da ne razmišlja o tome da sedmi put dobije taj trofej.

„Ako se to desi, biće izvanredno. Ako se ne desi, u redu je“, rekao je 34-godišnji Mesi.

(Beta)

