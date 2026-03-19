Mesi postigao 900. gol u karijeri

Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao je drugi igrač u istoriji koji je postigao 900 golova u karijeri, pošto je prošle noći bio strelac u utakmici njegovog Intera iz Majamija i Nešvila.

Mesi je postigao gol u sedmom minutu u revanš utakmici osmine finala CONCACAF Kupa protiv Nešvila. Meč je na kraju završen nerešeno 1:1 i Nešvil je prošao dalje.

Jedini igrač uz Mesija koji je stigao do brojke od 900 golova u karijeri je Kristijano Ronaldo, koji je tu granicu dostigao nakon što je postigao gol za Portugal protiv Hrvatske u septembru 2024. godine. Ronaldo je do sada u karijeri postigao 965 golova.

Postoje neki koji sugerišu da je legendarni Pele postigao više od 1.000 golova tokom karijere, što je tvrdio i sam Brazilac, ali taj broj golova u zvaničnim utakmicama bliži je 800. Po nekim statistikama, Pele je postigao 778 zvaničnih golova.

Kada je reč o Mesiju, on je najviše golova postigao u dresu Barselone gde je igrao skoro dve decenije – 672 gola.

Ukupno je odigrao 778 utakmica za Barselonu, pomažući tom klubu da osvojio 10 titula prvaka Španije, sedam trofeja u Kupu kralja, četiri Lige šampiona, tri Superkipa i tri Fifa Svetska klupska prvenstva, pre nego što je otišao u Pari Sen Žermen 2021. godine.

On je u dresu PSŽ-a upisao 75 nastupa uz 32 gola. Nakon što mu je istekao ugovor na Parku prinčeva na kraju sezone 2022/23, Mesi, koji je šest meseci ranije u Kataru predvodio Argentinu do trijumfa na Svetskom prvenstvu, pridružio se MLS klubu Interu iz Majamija.

Mesi je za reprezentaciju Argentine odigrao 196 utakmica i postigao 115 golova.

