Mesi postigao dogovor sa Interom iz Majamija o novom ugovoru

Fudbaler Intera iz Majamija Lionel Mesi postigao je dogovor sa upravom kluba o nastavku saradnje.

Izvor Frans presa naveo je da su pripreme za zvaničnu objavu u toku i da bi klub trebalo da objavi nastavak saradnje sa Mesijem u naredne dve nedelje, kada budu dogovoreni konačni detalji.

Mesijev ugovor ističe u decembru, a suvlasnik kluba Horhe Mas rekao je da će uraditi sve što je potrebno kako bi čuveni 38-godišnji Argentinac ostati na Floridi do kraja karijere, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Od početka kalendarske godine Mesi je u 36 utakmica postigao 28 golova i imao je 12 asistencija.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena će tako aktivno igrati fudbal i naredne godine, kada će Argentina braniti titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Mesi je posle kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo protiv Venecuele nagovestio da bi mogao da produži ugovor sa Majamijem.

„Završavamo sezonu krajem godine, a posle toga idu pripreme. Videćemo kako ću se osećati, nadam se da ću imati dobre pripreme. Devet meseci brzo prođe, a istovremeno – to je dugo vremena“, rekao je Mesi odgovarajući na pitanje o mogućem učešću na Mundijalu.

Mesi je u julu 2023. godine prešao u Inter iz Majamija, posle uspešne karijere u Barselone i Pari Sen Žermenu.

(Beta)

