Mesi produžio ugovor sa Interom iz Majamija do decembra 2028. godine

Fudbaler Intera iz Majamija Lionel Mesi produžio je danas ugovor do decembra 2028. godine.

Inter je na društvenim mrežama objavio video kako Mesi čita i potpisuje ugovor sedeći za stolom na novom stadionu, koji je još u izgradnji, uz poruku: „On je kod kuće“.

Klub nije naveo detalje ugovora, a američki mediji preneli su da je jedan od najboljih fudbalera svih vremena potpisao ugovor do decembra 2028. godine.

Mesijev stari ugovor isticao je krajem godine.

Argentinski fudbaler je u julu 2023. godine iz Pari Sen Žermena prešao u Majami za koji je odigrao 82 utakmice, postigao 71 gol i imao 37 asistencije. Osvojio je Liga kup i Suporters šild i pomogao je popularizaciju Intera.

On se proslavio u Barseloni gde je osvojio brojne trofeje, među kojima 10 titula u Primeri i četiri Lige šampiona.

Za reprezentaciju Argentine odigrao je 195 utakmica, postigao 114 golova i osvojio Svetsko prvenstvo i dva Kupa Amerike.

(Beta)

