Mesi sa reprezentacijom Argentine na proslavi 50. godišnjice nezavisnosti Angole

Aktuelni svetski fudbalski šampion reprezentacija Argentine i njen kapiten Lionel Mesi biće specijalni gosti na ovonedeljnim svečanostima tokom kojih Angola slavi 50. godišnjicu nezavisnosti.

Proslava počela je danas, a Angola je za petak organizovala egzibicionu utakmicu njene fudbalske reprezentacije protiv Argentine, navodno vredne 13 miliona dolara.

Utakmica će se odigrati na stadionu „11. novembar“, koji je dobio ime po Danu nezavisnosti.

Fudbalska reprezentacija Argentine doputovaće u četvrtak u Angolu, saopštio je argentinski savez.

Proslava u Angoli počela je ceremonijom na Trgu republike u glavnom gradu Luandi, gde su vojnici razvili veliku državnu zastavu.

Angola je proglasila nezavisnost od kolonijalnog vladara Portugala 11. novembra 1975. godine, ali je ubrzo ušla u razorni građanski rat u kome je poginulo između 500.000 i milion ljudi, do njegovog kraja 2002. godine.

Od sticanja nezavisnosti Angolom upravlja jedna stranka, Narodni pokret za oslobođenje Angole.

(Beta)

