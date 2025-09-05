Mesi se pobedom nad Venecuelom oprostio od domaće publike

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi noćas se pobedom nad selekcijom Venecuelom oprostio od domaće publike, pošto do kraja svoje reprezentativne karijere više neće igrati utakmice u Argentini.

Selekcija Argentine je u Buenos Ajresu pobedila Venecuelu 3:0, u utakmici pretposlednjeg, 17. kola južnoameričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a Mesi je u tom duelu postigao dva gola.

„Mogućnost da završim na ovaj način ovde je ono o čemu sam oduvek sanjao. Doživeo sam mnogo stvari na ovom terenu, i dobrih i ne tako dobrih, ali uvek je radost igrati u Argentini, pred našim navijačima“, naveo je Mesi.

Reprezentacija Argentine je već obezbedila plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a Mesi je rekao da će na njemu igrati samo ako bude smatrao da je fizički spreman.

„Uzbuđen sam, željan. To je dan za danom, osećam senzacije. Ako se budem osećao dobro, uživaću u tome, ako ne, radije ne bih bio tamo“, rekao je Mesi, koji je dodao da je devet meseci, koliko još ima do početka turnira, „dugo vreme“.

Mesi (38) je rekorder reprezentacije Argentine po ukupnom broju odigranih utakmica (194) i postignutih golova (114), a sa selekcijom svoje zemlje je, između ostalog, osvojio i trofej na Svetskom prvenstvu 2022. godine.

(Beta)

