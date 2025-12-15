Mesi završio trodnevnu turneju po Indiji

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi završio je danas u Delhiju trodnevnu turneju po Indiji, posle haotičnog početka u Kalkuti.

Hiljade navijača okupile su se na stadionu u Delhiju kako bi videli zvezdu argentinske reprezentacije i Intera iz Majamija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Uz Mesija su bili i njegovi saigrači iz Intera Luis Suares i Rodrigo de Paul. Sva trojica u potpisivala autograme, šutirali su loptu sa decom na terenu, dok su navijači uzvikivali njihova imena.

Mesijev plan putovanja morao je biti izmenjen, pošto je let iz Mumbaja kasnio zbog magle. On je imao gust raspored u Indiji, pošto je prisustvovao brojnim promotivnim događajima u Kalkuti, Hajderabadu i Mumbaju, otkako je doputovao u subotu ujutro.

Mnogobrojni besni navijači su u subotu vandalizovali stadion u Kalkuti pošto nisu uspeli da vide Mesija, a za to su platili i do 133 dolara. Mesi je bio okružen zvaničnicima i lokalnim poznatim ličnostima tokom kratke šetnje po terenu, a brzo se sklonio kada je situacija izmakla kontroli.

Preostali događaji su prošli bez problema, a navijači su bili oduševljeni što su mogli da vide svetsku zvezdu.

(Beta)

