Mesina: Gudurić se sa Evropskog prvenstva vratio sa ozbiljnom upalom tetive

Trener košarkaša Olimpije iz Milana Etore Mesina izjavio je da se srpski bek Marko Gudurić sa Evropskog prvenstva vratio sa ozbiljnom upalom tetive.

„Vratio se sa prilično ozbiljnom upalom tetive. Videćemo, ali moramo postupati veoma oprezno“, naveo je Mesina, preneo je danas Sportando.

Mesina nije naveo koliko će trajati Gudurićev oporavak.

Gudurić (30) je ovog leta prešao iz Fenerbahčea, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu prvaka Evrolige, u Olimpiju iz Milana, a na ovogodšnjem Evropskom prvenstvu je za reprezentaciju Srbije u proseku beležio 6,3 poena, tri skoka i 2,5 asistencije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com