Midtjiland na gostovanju pobedio Notingem Forest, remi Selte i Liona

Fudbaleri Midtjilanda pobedili su večeras na gostujućem terenu Notingem Forest 1:0, u prvom meču osmine finala Lige Evropa.

Odlučujući gol postigao je Džo Gju Son u 80. minutu.

Fudbaleri Selte i Liona su u Vigu odigrali nerešeno 1:1.

Poveo je domaći tim golom Havijera Ruede u 25. minutu, a izjednačenje Lionu doneo je Endrik pogotkom u 87. minutu.

Selta je od 55. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Borha Iglesijas.

Ferencvaroš je na svom terenu u Budimpešti pobedio Bragu 2:0.

Strelci za Ferencvaroš bili su Gabi Kaničovski u 32. i Leni Džozef u 69. minutu.

Fudbaleri Genka pobedili su kao domaćini Frajburg 1:0, golom Zakarija El Uahdija u 24. minutu.

Revanš mečevi su na programu za sedam dana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com