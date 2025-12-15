Mijailović: Ne prihvatam odgovornost za stanje u svlačionici, na terenu

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović rekao je danas u Beogradu da ne može da prihvati odgovornost za rezutlate tima, već samo za poslovanje kluba.

„Ne mogu da prihvatim odgovornost za stanje u svlačionici, na tabeli, na terenu. Ja nisam tražio odgovornost od sportskog sektora. Željko (Obradović) je bio i više od trenera, on je bio istinska legenda ovog kluba… Mogu da budem odgovoran za poslovanje kluba…“, rekao je Mijailović na konferenciji za novinare.

„Ja sam hteo da iz godinu u godinu povećavam budžete ekipe kako bismo mogli da nastavimo da zajednički radimo. Moja odgovornost jedina je ta što do poslednjeg dana nisam tražio odgovornost od ljudi koju su za te stvari odgovorni“, dodao je on.

Mijailović je, tokom prvog obraćanja javnosti otkako je trener Željko Obradović podneo ostavku, rekao da je od 20 članova Upravnog odbora njih šest podnelo ostavku.

„Hoću da se zahvalim tim ljudima što su bili sastavni deo našeg Upravnog odbora i na njihovom radu i trudu. Oni, sem jednog, nisu davali značajan novac u budžet, već su prijatelji bivšeg trenera. Njihov odlazak neće znatno uticati na budžet u narednom periodu“, rekao je on.

Mijailović je naveo da je budžet kluba 27 miliona evra, odnosno da je povećan 35,9 odsto za ekipu.

„(Džabari) Parker i (Šejk) Milton pet miliona ove i pet miliona naredne godine bruto para. Povećanje budžeta se odrazilo na dovođenje ova dva igrača“, rekao je on i dodao da klub nema dospelih dugovanja ni prema jednoj zainteresovanoj strani.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com