Mijailović: Utakmica protiv Dubaija će biti odložena, ostatak sezone doveden u pitanje

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović rekao je danas da je sigurno da će utakmica Evrolige između crno-belih i Dubaija planirana za četvrtak u Beogradu biti odložena.

Mijailović je, gostujući na K1, naveo i da su trojica košarkaša Partizana, Šejk Milton, Dvejn Vašington i Dilan Osetkovski trenutno bezbedni u Dubaiju, ali da se ne zna kad će se vratiti u Beograd.

„Naša tri igrača su otišla na odmor u Dubai tokom reprezentativne pauze. Mi po ugovoru ne možemo da određujemo igračima gde će da idu na odmor. Nisu naši igrači jedini u Emiratima. U ovom trenutku se u Dubaiju nalazi čak 14 igrača iz Evrolige i trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus. Naši igrači su bezbedni, stalno smo na vezi sa njima“, rekao je Mijailović.

On je zahvalio Dubaiju koji je omogućio igračima crno-belih da treniraju sa njihovom ekipom.

„U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem da će utakmica protiv Dubaija biti odložena, prihvatićemo poziv Dubaija da se utakmica odloži“, rekao je Mijailović.

Na pitanje kad bi najranije igrači 0crno-belih mogli da se vrate u Beograd, on je rekao da se u ovom trenutku to ne zna.

„Imamo obećanje da će čarter let iz Dubaija za Oman uskoro da bude realizovan, pa da iz Maskata polete za Beograd, ali ne znamo još kad će se to desiti. U ovom trenutku sport je kolateralna šteta ratnih dejstava. Postavlja se pitanje i šta će biti sa izraelskim klubovima, kako će Hapoel i Makabi leteti na gostovanja i dočekivati ekipe u Tel Avivu, doveden je u pitanje ostatak sezone i regularnost Evrolige“, naveo je Mijailović.

Govoreći o aktuelnom trenutku u Partizanu, Mijailović je rekao da je biti predsednik crno-belih jedna od najtežih pozicija u državi.

„U državi se dešavaju razni problemi, a to se prenosi i na tribine. Nezadovoljstvo dela naših navijača često proističe iz političkih razloga. Ko želi da se bavi politikom neka ide na proteste i na izbore, a klubovi moraju da se bave isključivo sportom“, rekao je on.

„Za ovih devet godina mnogo sam uradio da klub napreduje. Od mog dolaska u klub je uloženo 118 miliona evra, što je najviše u istoriji. U istoriji kluba finansijska situacija nije bila bolja. Jedini smo klub u državi koji ne duguje ni dinar poreza“, dodao je.

Mijailović je naveo i da razume revolt navijača zbog loših rezultata, ali i istakao da za to nije kriva uprava kluba.

„Uvek je kriva uprava, nikad igrači koji ne pogode koš ili treneri koji loše rade. Posao uprave je da obezbedi novac i budžet. Kad se osvoji neki trofej, zaslužni su trener i igrači, a ne rukovodstvo. Deo navijača protestuje uglavnom protiv uprave, koja nije kriva što su dovedena loša pojačanja u letnjem prelaznom roku. Nisam ja kriv za loše stanje u svlačionici“, rekao je on.

Prvi čovek crno-belih je istakao i da je „Džabari Parker je najveći promašaj u istoriji kluba“.

„Posle promene prethodnog stručnog štaba bilo je potrebno vreme za adaptaciju, bilo je i dosta promena u timu, dolazaka i odlazaka. Stručni štab sad radi fenomenalan posao. Dobili smo Crvenu zvezdu, Hapoel, Panatinaikos, stabilizovali ekipu. Cela sezona je doživela krah zbog dve ili tri pogrešne odluke sportskog sektora“, rekao je Mijailović.

„Dovođenje Džabarija Parkera je najveći promašaj u istoriji Partizana. Najskuplji igrač svih vremena nije ništa doprineo ekipi, čak je napravljen razdor jer je imao mnogo veća primanja od većeg dela ekipe“, zaključio je predsednik Partizana.

(Beta)

