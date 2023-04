Mijatović: Moramo sami da rešimo svoj problem

ČAČAK – Trener košarkaša Borca Dejan Mijatović izjavio je dan pre utakmice sa Crvenom zvezdom da njegov tim mora sam da se pobrine za svoju poziciju na tabeli.

Košarkaši Borca sutra od 19:30 časova dočeluju beogradske „crveno-bele“ u okviru 25. kola ABA regionalne lige.

Ekipa iz Čačka je trenutno 13. na tabeli ABA lige i potrebna joj je jedna pobeda u naredna dva kola da bi osigurala opstanak.

„Iskren da budem, ne znam šta bih rekao. Split je bio fenomenalan protiv nas, svaku loptu koju je poslao ka košu završila je na dnu mrežice, a protiv MZT-a nije bio ni blizu te partije. Ali, ne možemo da se oslanjamo na rezultate drugih timova, moramo da pokušamo da sami rešimo svoj problem“, izjavio je Mijatović.

Osvrnuo se trener kluba iz Čačka i na kvalitete protivnika.

„Uz Partizan, ona je glavni konkurent za osvajanje lige. Igra izuzetnu košarku od kada je tim preuzeo Duško Ivanović. On je postavio dobar temelj, vidi se to u pristupu, energiji, načinu na koji ekipa igra. Otkako je u tim stigao Kampaco, roster je dodatno ojačan, tako da Crvena zvezda ima možda i najbolje bekove u Evropi. Kada se igra protiv takvog protivnika nema pritiska, ali postoji odgovornost da se pokažemo u najboljem svetlu. Želimo da probamo da pariramo u mnogim stvarima. To je bitno momcima i meni“, zaključio je Mijatović.

(Tanjug)

