Mijatović: Nisam bio konsultovan oko transfera Kostića, bio bih apsolutno protiv takve ponude

Potpredsednik Fudbalskog kluba Partizan za sportska pitanja Predrag Mijatović izjavio je danas da nije bio konsultovan oko nedavnog transfera napadača crno-belih Andreja Kostića u Milan i da bi, da je bio uključen u proces odlučivanja, bio "apsolutno" protiv takve ponude italijanskog kluba.

„Povodom informacija o transferu Andreja Kostića u Milan, dužan sam da se obratim prvenstveno navijačima Partizana, ali i ostatku sportske javnosti i jasno istaknem da se od takve odluke u potpunosti ograđujem. Odgovorno tvrdim da ni na koji način nisam bio konsultovan vezano za transfer Andreja Kostića, te da ponudu Milana nikada nisam ni video. Naglašavam da bih, čak i da sam bio uključen u proces odlučivanja, jasno i nedvosmisleno stavio do znanja svim članovima Upravnog odbora da sam apsolutno protiv prihvatanja ovakve potcenjivačke ponude“, naveo je Mijatović u saopštenju za medije koje je preneo Mocart Sport.

„Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje Statuta kluba, imajući u vidu da sam po svojoj funkciji i jasno definisanim nadležnostima zadužen za celokupan sportski segment kluba, uključujući pitanja transfer politike i razvoja igrača“, dodao je potpredsednik Partizana za sportska pitanja.

Prema navodima italijanskih medija, Partizan je u subotu prodao 19-godišnjeg Kostića Milanu za tri miliona evra. Crnogorski napadač će se svojoj novoj ekipi pridružiti tek na leto, dok će preostali deo sezone provesti na pozajmici u Partizanu.

Kostić je u Partizan došao u junu prošle godine iz podgoričke Budućnosti, i od tad je odigrao ukupno 33 utakmice i postigao 11 golova za beogradske crno-bele.

Mijatović je naveo da je u proteklih „par meseci“ vodio „intenzivne“ razgovore sa predstavnicima nekoliko klubova iz „liga petica“ (prve lige Engleske, Italije, Nemačke, Španije i Francuske), u kojima im je dao do znanja da više mladih igrača crno-belih, uključujući Kostića, imaju „višemilionske“ izlazne klauzule.

„Stavio sam im do znanja i da je politika kluba da se na adekvatan način valorizuje njihov talenat i fudbalska projekcija. Mišljenja sam da je sa ovim transferom napravljen opasan presedan koji će se izuzetno negativno odraziti na percepciju vrednosti naših mladih igrača na fudbalskom tržištu“, rekao je Mijatović.

Mijatović je izrazio brigu zbog mogućnosti da klub u narednom periodu proda i igrače poput Vanje Dragojevića, Ognjena Ugrešića, Nikole Simića, Milana Roganovića i Milana Vukotića, u cilju „samo kratkoročnog krpljenja rupa u budžetu“, bez, kako on smatra, „ikakve strategije i odgovornosti za budućnost kluba“.

„Da li je nesposobnost ostatka Upravnog odbora da pronađe adekvatna rešenja, kao što je to do sada bio slučaj, dovela do ovako očajničkog poteza ili je ovo samo potez pukog spasavanja svojih pozicija i funkcija? Da li je možda u pitanju nešto sasvim treće? U svakom slučaju, naneta je nemerljiva i nenadoknadiva šteta klubu, kako finansijska tako i reputaciona“, kazao je potpredsednik Partizana.

Mijatović je izjavio i da očekuje „potpunu transparentnost“ oko celokupnog poslovanja kluba i pozvao ostatak rukovodstva da raspiše vanrednu skupštinu.

„Ovim putem još jednom pozivam ostatak rukovodstva da, usled očigledne nesposobnosti da obezbede finansijska sredstva za normalno funkcionisanje kluba, a na način koji nije štetan po njegove interese, kao i zaobilaženja statutarnih načela, u najkraćem roku i bez odlaganja raspišu vanrednu Skupštinu kluba kako bi se jasno definisao put i odredila strategija u kojem treba da ide jedan tako veliki i ozbiljan klub kao što je Fudbalskog kluba Partizan“, naveo je Mijatović.

(Beta)

