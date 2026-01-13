Mikaela Šifrin pobednica slaloma u Flahauu

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je večeras u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Flahauu.

Šifrin je pobedila sa rezultatom od 1:50,52 minuta.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Paula Molcan sa 0,41 sekundom zaostatka, dok je treća bila Austrijanka Katarina Trupe sa 0,65 sekundi zaostatka.

Šifrin je prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 923 boda, 170 više od drugoplasirane Kamile Rast iz Švajcarske.

Šifrin je liderka i u plasmanu slaloma sa 680 bodova, 268 više od drugoplasirane Rast.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u subotu, kad je na programu spust u italijanskom Tarviziju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com