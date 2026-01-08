Milan golom u nadoknadi izbegao poraz od Đenove

Fudbaleri Milana i Đenove odigrali su večeras u Milanu nerešeno 1:1, u 19. kolu italijanske Serije A.

Povela Đenova golom Lorenca Kolomba u 28. minutu, a izjednačenje Milanu doneo je Rafael Leao pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Đenova je u osmom minutu nadoknade imala veliku priliku za pobedu, ali Nikolae Stanciu niju uspeo da realizuje jedanaesterac.

Milan je drugi na tabeli sa 39 bodova, tri manje od prvoplasiranog Intera. Đenova je na 17. mestu sa 16 poena.

U narednom kolu, Milan će gostovati Fjorentini, dok će Đenova dočekati Kaljari.

(Beta)

