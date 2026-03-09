Milan Lešnjak više nije trener Čukaričkog

Fudbalski klub Čukarički saopštio je danas da Milan Lešnjak više nije šef stručnog štaba tog kluba.

Ovaj 50-godišnji trener završio je četvrti mandat na klupi ekipe sa Banovog brda, posle poraza od Javora u Ivanjici.

„Smatram da je ekipi potrebna nova energija i neko ko će razmrdati igrače pred odlučujuće mečeve u Super ligi Srbije. Čukarički zaslužuje da bude u vrhu srpskog fudbala i siguran sam da će ljudi u klubu napraviti najbolji mogući izbor“, rekao je Lešnjak, prenosi klub.

„Imali smo korektan razgovor, kao što je to uvek do sada bio slučaj. Dugujem veliku zahvalnost direktorima kluba, ljudima koji su mi pomagali u stručnom štabu, naravno i igračima na profesionalnom odnosu i zalaganju. Želim ekipi svu sreću u narednom periodu“, dodao je on.

Lešnjak je dugo godina u Čukaričkom, radio je na različitim pozicijama. Bio je šef stručnog štaba Brđana 2016. godine, potom u finišu sezone 2021/22, pa u završetku sezone 2022/23, kao i u poslednjem mandatu od aprila 2025. godine.

Lešnjak je bio i asistent u stručnom štabu Dušana Kerkeza, a dugo godina radio je kao direktor Omladinske škole Čukaričkog.

Čukarički je trenutno sedmi na tabeli Super lige Srbije sa 34 osvojena boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com