Milan pobedio Bolonju, prvi gol Modrića u novom klubu

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na svom terenu Bolonju sa 1:0, u utakmici trećeg kola italijanske Serije A.

Pobednički gol postigao je hrvatski fudbaler Luka Modrić u 61. minutu.

Ovo je 40-godišnjem veznom igraču prvi pogodak u dresu Milana, u koji je došao ovog leta.

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović igrao je prvo poluvreme za Milan.

U 89. minutu zbog prigovora isključen je trener Milana Masimilijano Alegri.

Milan zauzima peto mesto na tabeli Serije A sa šest bodova, dok je Bolonja 12. sa tri boda.

Naredni meč Milan igra na gostovanju protiv Udinezea, a Bolonja dočekuje Đenovu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com