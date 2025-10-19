Milan pobedio Fjorentinu i preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na svom terenu Fjorentinu sa 2:1, u utakmici sedmog kola italijanske Serije A.

Tim iz Firence je do vođstva došao u 55. minutu preko Robina Gosensa, da bi preokret domaćoj ekipi doneo Rafael Leao golovima u 63. i 86. minutu.

Prvi pogodak portugalski napadač je postigao nakon asistencije srpskog igrača Strahinje Pavlovića, dok je pogodak za pobedu postigao sa penala.

Pavlović je odigrao ceo meč za Milan.

Milan se popeo na prvo mesto Serije A sa 16 bodova, dok je Fjorentina na 18. poziciji sa tri boda.

U narednom kolu Milan dočekuje Pizu, a Fjorentina dočekuje Bolonju.

