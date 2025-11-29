Milan pobedio Lacio u Seriji A

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na svom terenu Lacio 1:0, u utakmici 13. kola italijanske Serije A.

Pobedonosan gol za Milan postigao je Rafael Leao u 51. minutu.

Trener Milana Masimilijano Alegri dobio je crveni karton u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski defanzivac Strahinja Pavlović odigrao je celu utakmicu za Milan.

Milan je prvi na tabeli sa 28 bodova, jednim više i utakmicom više od drugoplasirane Rome, dok Lacio zauzima osmo mesto sa 18 bodova.

Milan će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Torina, dok će Lacio u Rimu dočekati Bolonju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com