Milan pobedio Napoli i preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A

Fudbaleri Milana pobedili su večeras na svom terenu Napoli sa 2:1, u utakmici petog kola italijanske Serije A.

Milan je već u trećem minutu stigao do prednosti, a gol je postigao Aleksis Salemakers.

Domaći tim je rezultat povećao u 31. minutu preko Kristijana Pulišića, da bi u 57. minutu ostali sa desetoricom na terenu, pošto je crveni karton pokazan Pervisu Estupinjanu.

Tri minuta kasnije jedini gol za Napoli postigao je Kevin de Brujne sa penala.

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč za Milan.

Milan posle četvrte vezane pobede u Seriji A zauzima prvo mesto sa 12 bodova, dok isti učinak na drugoj poziciji ima Napoli.

U narednom kolu Milan igra na gostovanju protiv Juventusa, a Napoli dočekuje Đenovu.

(Beta)

