Milan Radin iz Partizana prešao u kazahstanski Aktobe

Dosadašnji fudbaler Partizana Milan Radin karijeru će nastaviti u kazahstanskom klubu Aktobe, saopštio je danas šampion Srbije.

„Kada sam dolazio u Partizan nisam znao da ću toliko zavoleti klub i medju igračima steći prave prijatelje. I kada je bilo teško i kada nisam igrao, uvek sam imao osmeh na licu jer mi je njihova podrška beskrajno značila. Samo uz tu energiju koju svi imamo uspeli smo da osvojimo ‘duplu krunu’ i da posle 12 godina izborimo nokaut fazu Lige Evropa“, rekao je Radin, navodi se u saopštenju.

Radin se posle današnjeg treninga oprostio od bivših saigrača, koji su mu poželeli mnogo sreće u nastavku karijere.

„Ali kako u životu obično biva, u jednom trenutku kada dodjete do vrha, putevi moraju da se razdvoje a vi da nastavite dalje. Hvala beskrajno mojim saigračima koji su uvek bili uz mene i sa kojima sam se i radovao i tugovao, svim navijačima čiji nas je aplauz nosio do ‘duple krune’ i Lige Evropa, stručnom štabu, trenerima i svima koji vole Partizan i bili su iz nas i jesu i dalje. Momci, samo hrabro, šampionski“, dodao je on.

Prema podacima na sajtu Partizana, Radin je odigrao 58 utakmica za crno-bele.

On je u Partizan došao 2016. godine iz Voždovca, a igrao je još za Novi Sad, Jugović, Sentu, Radnički iz Nove Pazove i Mladost iz Lučana.

