Milenko Tepić novi direktor mlađih kategorija KK Partizan

Košarkaški klub Partizan imenovao je danas Milenka Tepića za novog direktora mlađih kategorija.

Tepić je na čelu mlađih kategorija beogradskih crno-belih zamenio Milivoja Lazića.

„Sa velikim zadovoljstvom želim našem Milenku srećan povratak u njegovu kuću, u njegov Partizan! Razvoj i napredak mlađih kategorija je veoma važan projekat za Klub. Napravljen je trogodišnji plan rada u kojem će učestvovati provereni stručnjaci, ali i mladi, talentovani treneri“, naveo je predsednik Partizana Ostoja Mijailović, a preneo sajt kluba.

Tepić je do skoro radio na poziciji potpredsednika Košarkaškog saveza Srbije (KSS) za mušku košarku, dok je tokom igračke karijere nastupao za Partizan u dva mandata, prvo od 2006. do 2009 godine, pa onda i od 2013. do 2015. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com