Milenković: Verujemo da možemo da uradimo nešto veliko

Defanzivac Srbije i fudbaler Notingem Foresta Nikola Milenković izjavio je večeras da očekuje kvalitetan i težak meč protiv Engleske, ali da veruje u mogućnost da reprezentacija napravi „veliki rezultat“.

„Čuo sam se sa nekoliko igrača Notingema. Oni imaju ambiciju, bez obzira na to što su se već plasirali na Svetsko prvenstvo. Igraće ozbiljno, sa jasnim ciljem i pristupom, kao i uvek. Na nama je da verujemo da možemo da uradimo nešto veliko. Očekuje nas kvalitetna utakmica“, rekao je Milenković na konferenciji za medije.

Srbija će sutra u Londonu igrati protiv Engleske, u meču sedmog kola Grupe K Kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Na pitanje kako je dolazak selektora Veljka Paunovića uticao na atmosferu u timu, Milenković je istakao da u ekipi vlada pozitivna energija i zajedništvo.

„Atmosfera je uvek bila dobra, ali sada se dodatno oseća homogenost. Imamo odličan spoj mladih i iskusnih igrača i trenutno vlada sjajno raspoloženje u svlačionici“, istakao je on.

Govoreći o radu sa novim selektorom, Milenković je naglasio da su igrači brzo prihvatili nove ideje i principe.

„Svaki trener ima svoju filozofiju. Novi selektor je doneo svoje zamisli i energiju, a mi smo se potrudili da ih što pre usvojimo. Imali smo dosta video analiza, taktičkih treninga i razgovora. Radili smo na prilagođavanju i verujem da će se to videti na terenu“, rekao je štoper Srbije.

Uoči susreta sa Engleskom, Milenković je poručio da tim veruje u sebe i da će se boriti do kraja.

„Engleska je sjajan protivnik, sa mnogo kvaliteta i pojedincima koji mogu da odluče meč u svakom trenutku. Biće zahtevno, ali moramo da ostanemo fokusirani i da damo maksimum. Svaka utakmica ima svoju priču, a mi se nadamo da će ova imati srećan kraj za nas. Želimo da donesemo radost našem narodu“, zaključio je Milenković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com