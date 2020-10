Miler Mekintajer: Treba da popravimo igru u odbrani

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Kodi Miler Mekintajer izjavio je da je u dosadašnjem delu sezone igra u odbrani problem crno-belima i da na tome moraju da porade.

Ekipa Vlada Šćepanovića protiv Bahčešehira došla je do drugog trijumfa u Evrokupu, a susret u Turskoj bio je dramatičan, pošto su crno-beli lako ispustili dvocifrenu prednost.

„Za mene je najpozitivnije to što smo se borili, takmičili i pobedili. Koliko god bila ružna i teška utakmice, na kraju dana je najbitnije da smo upisali trijumf. Negativno je to što izgubimo fokus na pet, šet minuta i u ofanzivi i defanzivi. Vodimo dvocifrenom razlikom, pa dozvolimo da nas stignu. To svakako nije dobro“, rekao je Miler-Mekintajer za portal 24sedam.rs.

Američki plejmejker, koji je bio najzaslužniji za pobedu protiv Bahčešehira, kaže da igra crno-belih u defanzivi mora da bude na mnogo boljem nivou.

„Trebalo bi da popravimo igru u odbrani. Posebno ja, koji igram na poziciji plejmejkera i čuvam igrača sa loptom. Treba da ga pritiskam po celom terenu. U suštini mi dajemo dovoljno koševa za pobedu, ali moramo da sprečimo protivnika da daje više. Napad je u redu, ali defanziva mora mnogo bolje“, rekao je Miler Mekintajer, koji je u ovog leta u Beograd došao iz Cedevite Olimpije.

„Nije mi uopšte bilo teško da se priviknem na ovu ekipu. Baš sam bio uzbuđen što dolazim, zbog dobrih partija koje je ovaj tim pružao prošle sezone. Želim da to ponovimo i sada. Stigao sam u ekipu sa veoma kvalitetnim igračima, u jedan prelep grad, u klub sa čudesnim navijačima… Pomoglo mi je mnogo to što veliki procenat ljudi u Srbiji priča engleski“, zaključio je Miler Mekintajer.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.