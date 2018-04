Miletić: Dugo nismo izgubili derbi, nadamo se najboljem

Fudbaler Partizana Nemanja Miletić rekao je da njegova ekipa treba mirne glave da udje u 157. „večiti“ derbi sa Crvenom zvezdom i nastavi niz dobrih rezultata.

„To je velika utakmica za nas, moramo ući mirne glave, znamo šta nam treba, znamo bodovnu razliku i ako svi odigramo kako treba, utakmica će otići u našu korist. Odigrao sam četiri derbija, bile su dve pobede i dva remija, a one što nisam igrao nismo izgubili. Dugo nismo izgubili derbi, nadamo se najboljem“, rekao je Miletić za klupsku televiziju.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 18.30 na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Crvene zvezde, utakmicu prvog kola plej-ofa Super lige Srbije. Crveno-beli imaju šest bodova više na prvom mestu na tabeli.

Levi bek srpskog šampiona rekao je da ekipi mnogo znači niz od šest pobeda u svim takmičenjima i da u dobrom raspoloženju dočekuje derbi.

Govoreći o svom učinku, Miletić je rekao da mu dobro ide, pošto je u tri utakmice učestvovao u postizanju pogodaka i da ekipa dobro radi na trenizima.

„Ćutimo i radimo do derbija, tako je najbolje za nas. Verujemo u ono što radimo, dajemo maksimum na svakom treningu, a to najbolje pokazujemo na utakmicama“, dodao je on.

Miletić je ocenio da njegovoj ekipi u derbiju preti najveća opasnost od Aleksandra Pešića.

„Videli ste koliko je golova postigao, mislim da su i ostali dobri, ali da ćemo mi to zatvoriti. Prema tabeli vidi se da smo mi pod većim pritiskom, ali to može za tri dana da se okrene i da udjemo u neizvesnu završnicu sezone“, rekao je on.

Miletić je rekao i da misli da derbi neće biti probem mladim igračima Partizana Arminu Djerleku i Svetozaru Markoviću.

„Sveta je sjajan igrač, pokazao je to u prethodnim utakmicama, Djerlek takodje. Dobro će se snaći, pet, šest utakmica su u prvom timu, to će za njih biti dobro“, naveo je on.

Napadač Partizana Lenadre Tavamba rekao je da u svaku utakmicu ulazi sa istim motivom i da će ekipa dati sve od sebe da pobedi u subotu.

„Kada sam došao u Partizan mnogo se pričalo o derbiju, jedva sam čekao da vidim atmosferu. Navijači su nas nosili, utakmica je završena 1:1 i bio sam srećan što sam igrao. Imam dobre asocijacije na to, nadam se da će ovaj derbi biti bolji. U svaku utakmicu ulazim motivisan, a ova je važnija jer je derbi. Moramo da pobedjujemo da bismo ih stigli na tabeli“, rekao je on.

Partizan je prošlog proleća pobedio Zvezdu sa 3:1, a Tavmba je postigao gol.

„Ovo je jedna od najvažnijih utakmica, pošto igramo protiv direktnog protivnika, sve ćemo dati da pobedimo. U prošlom kolu nisam bio strelac, a želeo sam, nadam se da ću u narednoj dati gol. Imamo kvalitet da sve pobedimo, sve je moguće, to smo videli prošle godine, a nadam se da ćemo i ove usrećiti navijače“, dodao je kamerunski napadač.

Navijači Partizana su smislili pesmu o Tavambi, a on je rekao da je svaki put peva na terenu i da mu je to jedan od najvećih motiva.

„Uvek dajem sve od sebe da pobedimo i da navijači odu kući srećni. Jasno je da je Zvezda ozbiljan protivnik, ne znam mnogo o njenim igračima, ali najvažnije je šta mi možemo da uradimo kao tim. Ako motivacija bude kao u prethodnim utakmicama, biće u redu“, naveo je on.

Tavambi se u Beogradu priključila supruga Melodi, koja ga, kako je rekao, uvek pita da li je postigao gol. Upitan koga se više plaši ako ne postigne gol, supruge ili trenera Miroslava Djukića, Tavamba je rekao da su mu oboje motivacija.

„Svakoga dana želim da ih usrećim. Ako dam najbolje od sebe uvećavam šanse ekipe za pobedu. Ako su trener i Melodi srećni, onda sam i ja srećan“, rekao je Tavamba.

