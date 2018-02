Milica Mandić srebrna u Egiptu

Srpska reprezentativka u tekvondou Milica Mandić osvojila je danas srebrnu medalju na turniru G2 kategorije u Aleksandriji u kategoriji do 73 kilograma.

Mandićeva je na startu savladala Italijanku Danijelu Rotolo 14:2, zatim je bila bolja od Nemice Aleme Hadzić 6:2, dok je u finalu na zlatan bod izgubila od odlične Nafije Kus iz Turske.

„Imala sam tri meča danas i zadovoljna sam prikazanim borbama. Iako sam izgubila finale, videla sam napredak. Radujem se daljem radu i izazovima, jer je ovo sve priprema za Evropsko prvenstvo“, rekla je Milica Mandić, prenosi Tekvondo klub Galeb.

Drugog dana turnira u Egiptu takmiče se Tijana Bogdanović (do 53 kilograma), Vanja Stanković (do 49 kg) i Damir Fejzić (do 74 kg).

„Očekujemo dobar nastup i drugog dana takmičenja. Tijana, Vanja i Damir su spremni za izazove koji ih očekuju“, rekao je trener Dragan Jović.

(Beta)